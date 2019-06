Matera: venerdì 21 l'inaugurazione della rassegna "La poetica dei numeri primi" (2)

- Gli allestimenti delle mostre sono stati ideati, progettati e realizzati dall'Open design school, progetto pilastro di Matera 2019, in collaborazione con il Polo museale e al team che lavora al progetto esecutivo del nuovo museo di Metaponto. In particolare nella prima mostra, dedicata alla figura di Pitagora, sono presenti sei pezzi speciali, che corrispondono ad altrettante funzioni matematiche, realizzati con un approccio analogico, per favorire l'interazione manuale del visitatore. All'inaugurazione saranno presenti i curatori, il direttore scientifico Odifreddi, il team di Open design school, insieme ai rappresentanti della Fondazione Matera Basilicata 2019, del Polo e del museo di Metaponto. Sabato 22 giugno dalle 11 alle 18 sarà possibile effettuare visite guidate delle mostre presso il Museo insieme ai curatori. Dalla serata fino al mattino successivo, il Parco archeologico di Metaponto diventerà lo scenario di due diversi momenti, "Una notte con Pitagora" dalle 19 alle 24 e "Aspettando l'alba con Pitagora" dalle 5.30 alle 9 del 23 giugno con conferenze, musica e yoga. (Ren)