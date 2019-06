India: Uttar Pradesh, rafforzata sicurezza nei tribunali dopo omicidio presidente Ordine avvocati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza nei tribunali dello Stato indiano dell’Uttar Pradesh è stata rafforzata dopo l’omicidio, avvenuto l’altro ieri, di Darvesh Singh, presidente dell’Ordine degli avvocati statale, all’interno del tribunale civile di Agra. Il capo del governo statale, Yogi Adityanath, ha riferito che sono state date istruzioni chiare alla direzione generale della polizia e ha assicurato l’impegno del suo esecutivo, in collaborazione con la magistratura e l’avvocatura, per garantire adeguate misure di sicurezza nelle sedi giudiziarie. La presidente della Commissione nazionale per le donne (Ncw), ha visitato il luogo del delitto. (segue) (Inn)