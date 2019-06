India: Uttar Pradesh, rafforzata sicurezza nei tribunali dopo omicidio presidente Ordine avvocati (2)

- Darvesh Singh, 38 anni, era stata eletta presidente dell’Ordine due giorni prima e si trovava nel tribunale per partecipare a una cerimonia in suo onore quando un collega, Manish Sharma, che conosceva da tempo, le ha sparato per poi tentare di uccidersi. L’uomo, che si è sparato alla testa, è ricoverato al Medanta Hospital di Gurgaon, dove è stato operato; attualmente è assistito da ventilazione meccanica e le sue condizioni sono definite stabili. Il sovrintendente aggiunto di polizia, Praveen Verma, ha riferito che l’uomo ha sparato tre colpi contro la vittima prima di rivolgere l’arma contro di sé. L’arma, regolarmente denunciata, è stata sequestrata. Sono in corso accertamenti sul movente del delitto. (Inn)