India: Uttar Pradesh, almeno 13 morti causa temporale

- Almeno 13 persone sono morte nello stato indiano dell'Uttar Pradesh per via di un temporale durante la giornata di mercoledì, ha reso noto l'ufficio del commissario statale per i soccorsi. Il Siddharta Nagar è stato il distretto colpito maggiormente con quattro morti, seguito dal Deoria con tre morti e dal Ballia dove sono morte due persone, ha comunicato oggi il commissario per i soccorsi Gouri Shanker Priyadarshi. Una persona è rimasta ferita, 22 animali sono morti e 93 case hanno subito danni all'interno dello stato, ha riportato Priyadarshi. Il commissario ha aggiunto che c'è stato uno decesso ad Ayodhya e uno ciascuno nei distretti di Lakhimpur Kheri, di Kushinagar e di Sonbhadra. Intanto il dipartimento meteorologico ha reso noto che dovrebbero esserci temporali in diverse località dell'Uttar Pradesh orientale durante la giornata di domenica. Il 7 giugno forti tempeste di polvere e fulmini hanno causato 26 morti e 50 feriti nello stato; case e muri sono stati distrutti ed alberi sradicati dalla tempesta. (segue) (Inn)