Agroalimentare: Mazzali (Fd'I), commissione ministeriale su quote latte dopo 30 anni ha sapore di beffa

- Il consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, Barbara Mazzali, in una nota commenta l'istituzione di una commissione ministeriale di verifica sulle quote latte. "Dopo 30 anni? Ha il sapore della beffa. Non solo. Cosa succederà agli allevatori il 15 luglio, quando verranno acquisite le pendenze dalla agenzia di riscossione ed iscritte a ruolo con cartelle esattoriali gli importi? Il governo non sta facendo abbastanza, deve congelare le cartelle fino a sentenza definitiva", osserva Mazzali. "Pochi giorni fa - ricorda l'esponente di Fratelli d'Italia - il Tribunale di Roma ha emesso un duro provvedimento, con il quale si archivia il procedimento avviato dalla procura capitolina che ipotizzava reati per gli allevatori che andavano dall’abuso d’ufficio alla truffa, fino all’associazione per delinquere. Sulla base anche di questo provvedimento è stata istituita una Commissione ministeriale di verifica sulla questione delle quote latte, che ha tanto il sapore di 'oltre al danno la beffa'. Innanzitutto è stata fatta con 30 anni di ritardo. E inoltre è stata decisa da un governo leghista, che però nel frattempo ha avuto in mano il ministero dell’Agricoltura per ben 3 mandati. Cosa hanno fatto finora? La documentazione relativa alla questione è stata per anni in mano loro". (segue) (com)