Agroalimentare: Mazzali (Fd'I), commissione ministeriale su quote latte dopo 30 anni ha sapore di beffa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembra una presa in giro e uno spostare più in avanti il problema, quando invece le scadenze si stanno facendo incalzanti. Dal 15 luglio verranno acquisite le pendenze dalla agenzia di riscossione e iscritte a ruolo con cartelle esattoriali gli importi. La procedura di escussione ha tempi brevi e le aziende coinvolte rischiano seriamente di dover chiudere. La Commissione ministeriale poteva essere utile tempo fa, ma adesso è palesemente in ritardo, ci vogliono azioni immediate per salvare gli allevatori. Il governo prenda decisioni pratiche, invece che perdersi in chiacchiere: prolunghi il cosiddetto decreto emergenza e blocchi le cartelle fino a sentenza definitiva”, conclude Mazzali. (com)