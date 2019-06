Siria: Putin, fondamentale eliminare ultime sacche di terrorismo nella provincia di Idlib

- La risoluzione della crisi politica in Siria è ancora in corso, ed è assolutamente necessario rafforzare il sostegno umanitario ed eliminare le ultime sacche di terrorismo nella provincia nordoccidentale di Idlib. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, aggiungendo che le autorità di Damasco sono riuscite, con l’aiuto di Mosca, a riprendere il controllo della maggior parte del territorio nazionale. “La stabilizzazione politica del paese è ancora in corso, così come i lavori per la creazione della commissione costituzionale: al momento, la priorità è l’eliminazione delle ultime sacche di terrorismo che si concentrano nella provincia di Idlib”, ha detto il capo dello Stato russo. (Res)