Trasporto aereo: Wizz Air, minori emissioni di CO2 fra tutti i vettori europei

- Wizz Air, una della compagnie aeree a più rapida crescita in Europa e il più grande vettore low cost dell’Europa Centrale e Orientale, ha annunciato oggi che opera alle più basse emissioni di CO2 per passeggero fra tutte le line aeree concorrenti. Lo riferisce un comunicato stampa della compagnia ungherese. Con 56.5 grammi di CO2 per passeggero/chilometro a maggio 2019, Wizz Air è la compagnia aerea con la più ridotta impronta ambientale per passeggero. Inoltre, Wizz Air si accinge proattivamente a includere nelle statistiche mensili i dati relativi alle emissioni, permettendo con ulteriore trasparenza ai passeggeri di avere tutte le informazioni necessarie per fare scelte responsabili. (segue) (Com)