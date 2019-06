Trasporto aereo: Wizz Air, minori emissioni di CO2 fra tutti i vettori europei (2)

- Wizz Air opera con una flotta moderna di Airbus A320, A321CEO e A321NEO con un'età media di 4,7 anni, una delle più giovani del settore. I dati Wizz Air sulle emissioni di CO2 per passeggero/chilometro hanno mostrato un trend in costante decrescita negli ultimi anni, scendendo del 4.4 per cento a maggio 2019 rispetto all’anno precedente. Con oltre 250 Airbus A321NEO già ordinati, Wizz Air continuerà a perseguire efficienza e progressi in questo settore con un’ulteriore diminuzione dell’impronta ambientale di 1/3 per passeggero nei prossimi 10 anni. (Com)