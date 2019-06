Amministrative: Toninelli, con candidato M5s Sassari ha chance rinascere

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, dopo la sua trasferta in Sardegna di ieri, in un post su Facebook oggi scrive: "Sassari ha una chance di rinascere, domenica prossima, con il candidato sindaco M5s, Maurilio Murru. Incontrarlo ieri nella sua bella città è stato un grande piacere. E' l'unico dei competitori ad aver già presentato la squadra di assessori, in anticipo rispetto al voto. E sarebbe dunque l'unico in grado di governare subito, il giorno dopo l'elezioni, con la dedizione, la passione, la serietà sui dossier e la limpidezza nell'uso dei soldi dei cittadini che solo un sindaco Cinquestelle può avere. Grazie Maurilio. E avanti così". (Rin)