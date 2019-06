Russia: governo designa curatori tra i ministri per regioni arretrate

- Per le regioni russe con le economie più deboli il governo ha designato tra i ministri centrali dei curatori. Le competenze sulle regioni sono distribuite tra i membri del governo. Lo rende noto "Vedomosti" con riferimento a una lettera inviata al primo ministro Dmitrij Medvedev dal suo vice, Vitalij Mutko. Il ministero dello Sviluppo economico ha identificato dieci regioni che necessitano di assistenza. Sono stati presi in considerazione quattro indicatori: la media dei redditi pro capite dei residenti della regione; la proporzione della popolazione con redditi al di sotto del minimo di sussistenza; la disoccupazione; e gli investimenti in capitale fisso. In tutte le regioni selezionate, il reddito medio pro capite della popolazione è inferiore alla media nazionale (31.422 rubli al mese – 432 euro) e tutti ricevono un'assistenza sostanziale dal bilancio federale. (Rum)