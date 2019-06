Iran: Putin, uscita Usa da accordo Jcpoa mette a rischio stabilità regionale

- L’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa) mette al rischio la stabilità della regione e l’intero sistema per la non proliferazione degli armamenti nucleari. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, durante il summit dei leader dei paesi aderenti all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) attualmente in corso a Bishkek. “La situazione che si è venuta a creare attorno all’accordo sul nucleare è preoccupante. L’uscita degli Stati Uniti, approvata unilateralmente dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2015, mette seriamente a rischio la stabilità della regione”, ha detto il capo dello Stato russo. (Res)