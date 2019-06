Droga: maxioperazione a Frosinone, arrestate 7 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in corso dalle prime ore della giornata una vasta operazione antidroga dei Carabinieri del comando provinciale di Frosinone che stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Cassino su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 7 persone, tutte ritenute responsabili del reato di “detenzione e trasporto ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. L’attività di indagine ha permesso di stabilire che il gruppo investigato aveva allestito una piazza di spaccio nella località Valle dei Santi del comune di Sant’Andrea del Garigliano (Fr), dotata di sistemi di difesa passivi, nonché da ulteriori schermi protettivi, quali telecamere esterne che permettevano di scrutare in anticipo l’eventuale arrivo dei Carabinieri. Al riguardo, gli acquirenti per rifornirsi di droga si avvalevano dei social network per non essere intercettati. Alcuni degli indagati addirittura minacciavano i Carabinieri per non essere controllati. I dettagli dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11, presso il comando compagnia Carabinieri di Cassino.(Rer)