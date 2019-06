Polonia: l'associazione Inicjatywa Polska diventa un partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione polacca Inicjatywa Polska (Ip) diventa un partito politico. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Pap", aggiugnendo che la nuova formazione presenterà a breve un programma e intende partecipare alle politiche che si terranno in autunno. Dariusz Jonski, membro della direzione di Ip, ricorda che l'associazione è nata tre anni fa e ha elaborato due progetti di legge per liberalizzare il diritto all'aborto e ha partecipato alle amministrative dello scorso autunno all'interno della Coalizione civica, assieme a Piattaforma civica (Po) e Moderna (Nowoczesna). A capo del partito resta Barbara Nowacka, mentre il suo segretario generale sarà Tomasz Sybilski, attualmente consigliere comunale a Varsavia ed ex politico dell'Alleanza della sinistra democratica (Sld). Per il ruolo di tesoriera è stata scelta Katarzyna Osowiecka, anche lei legata in passato all'Sld. (Vap)