Energia: Messico, cancellate aste indette per trovare nuovi soci a Pemex (2)

- Il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, in carica da dicembre scorso, ha da sempre criticato la riforma energetica fortemente voluta dal suo predecessore, Enrique Pena Nieto. Uno strumento con il quale - attraverso la concessione di oltre cento contratti di sfruttamento e produzione- si è di fatto aperto il comparto alla partecipazione di capitale privato e straniero, dopo decenni di monopolio esercitato dalla Pemex. Lopez Obrador ha sin dall'inizio del mandato promesso che gli appalti pubblici nell'energia non dovevano trasformarsi in mera occasione di lucro per le imprese. Denunciando quelle compagnie private che non avrebbero rispettato in tempi e volumi gli investimenti previsti, Lopez Obrador ha cancellato le ulteriori aste messe in agenda dalla riforma. (segue) (Mec)