Energia: Messico, cancellate aste indette per trovare nuovi soci a Pemex (4)

- La compagnia petrolifera, il cui debito finanziario tocca i 106 miliardi di dollari, ha ricevuto a inizio giugno una dura bocciatura dall'agenzia Ficth, che ha tagliato il rating dal grado "BBB" a quello di "BB+". Una nota con outlook "negativo", che porta per la prima volta la Pemex nel primo dei livelli considerati "speculativi". L'agenzia apprezza le decisioni sviluppate dalla Pemex nella riduzione dei costi e le misure disposte dal governo per ridurre le tasse, ma valuta come ancora insufficienti gli investimenti fatti nel core business dell'impresa, con possibili ricadute sul calo della produzione e sulla diminuzione delle riserve. Pemex ha definito “eccessivamente severa” la bocciatura di Fitch, rivendicando “risultati importanti” mai raggiunti in precedenza, tra cui il calo del volume dei carburanti rubati, la stabilizzazione della produzione del petrolio, il calo delle spese e lo stop posto a nuovo debito per finanziare le attività. (Mec)