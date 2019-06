Libri: il 21 alla Biblioteca Marciana di Venezia la presentazione di "Olone. Poesia in due" di Claudio Negrete Williams

- Venerdì 21, alle 17, la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia ospiterà nelle sue Sale monumentali (Libreria Sansoviniana, ingresso da Piazzetta San Marco) la presentazione dell’edizione italiana del libro di poesie “Olone. Poesia in due”, edito da Caosfera edizioni, di Claudio Negrete Williams. Il comitato di Venezia della Società Dante Alighieri, organizzatrice dell’evento, riceverà lo scrittore e giornalista argentino in occasione del Congresso biennale internazionale della Società Dante Alighieri che si svolgerà a luglio a Buenos Aires. La traduzione delle poesie è a cura di Rossella Scatamburlo, socia del Comitato di Venezia della Società Dante Alighieri, che dialogherà con lo scrittore. Saluto di Stefano Campagnolo, direttore della Biblioteca Nazionale Marciana e Rosella Mamoli Zorzi, presidente del Comitato di Venezia della Società Dante Alighieri. L’originale del libro, in lingua spagnola, “Holón. Poesías en dos”, è stato pubblicato in Argentina nel 2016. La particolarità del libro consiste nel raccogliere composizioni poetiche scritte in epoche differenti da due autori, madre (Mabel Williams) e figlio (Claudio Negrete Williams). La prima parte del libro raccoglie le poesie di Mabel Williams scritte negli anni ’60 e ’70, prima della sua morte prematura avvenuta nel 1975 all’età di 42 anni. Le poesie del figlio, Claudio, sono raccolte nella seconda parte del libro e furono scritte diversi anni dopo e si sono ricongiunte a quelle della madre solo negli anni ’80 quando il poeta ha letto per la prima volta le composizioni poetiche della madre e ha iniziato a pensare ad un progetto di un libro che riunisse tutte le loro poesie. (Ren)