Aosta: alla biblioteca Salvatori è attivo il servizio di consultazione on line delle Norme tecniche Uni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Valle d'Aosta ha fatto sapere che da questo mese, la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta metterà a disposizione dei suoi utenti il servizio di consultazione on line della raccolta completa delle Norme tecniche Uni, internazionali, europee, nazionali, Iso, Cen, Cei. L’accesso sarà possibile solo in Biblioteca, tramite password riservata all'ente. L’Uni, Ente nazionale italiano di unificazione, hanno fatto sapere dalla Regione, da quasi 100 anni elabora e pubblica norme tecniche volontarie in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, utili in svariati ambiti professionali e della pubblica amministrazione, sia agli addetti ai lavori sia ai privati cittadini. Le norme Uni sono documenti che definiscono le caratteristiche, dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di organizzazione ecc. di un prodotto, processo o servizio e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. L’abbonamento on line sottoscritto dalla Biblioteca regionale includerà i testi integrali di tutte le norme Uni, i recepimenti di norme En e le adozioni di norme Iso, comprese le edizioni ritirate e quelle sostituite. Il servizio sarà attivato in via sperimentale per un anno, fino al mese di maggio 2020. Le norme non saranno scaricabili e stampabili, ma soltanto consultabili in loco, in Biblioteca regionale. La postazione informatica da cui sarà possibile accedere alle norme on line è situata presso la sezione di Consultazione, al primo piano della biblioteca, di fronte alla sala conferenze. (Ren)