Trasporto aereo: Cambogia–Vietnam, previsto volo diretto tra Phnom Penh e Da Nang

- La Cambogia ed il Vietnam hanno deciso di introdurre un volo di linea diretto tra Phnom Penh e Da Nang, nel Vietnam centrale. L'amministrazione dell'aviazione civile del Vietnam e il segretariato di stato dell'aviazione civile della Cambogia (Ssca) hanno firmato un accordo per lanciare la nuova rotta, che sarà operata dalla compagnia aerea nazionale cambogiana Cambogia Angkor Air. Chhay Sivlin, presidente dell'Associazione delle Agenzie di Viaggio della Cambogia, ha affermato ieri che la nuova rotta aumenterà il numero di turisti vietnamiti nel regno della Cambogia, aggiungendo che il Vietnam è uno dei mercati turistici più importanti per il paese. "La Cambogia ha molto da guadagnare da questo nuovo volo di linea. Per esempio, turisti stranieri in visita a Da Nang possono ora imbarcarsi su un aereo ed arrivare direttamente a Phnom Phen", ha detto Sivlin, aggiungendo che il numero di turisti vietnamiti in Cambogia è in aumento. (segue) (Fim)