Trasporto aereo: Cambogia–Vietnam, previsto volo diretto tra Phnom Penh e Da Nang (2)

- La presidente ha anche detto che aumentare il numero di voli internazionali è il modo migliore per raggiungere l'obbiettivo del governo cambogiano di attrarre 15 milioni di turisti all'anno entro il 2030. Secondo il ministero del Turismo da gennaio ad aprile la Cambogia ha accolto circa 260 mila turisti vietnamiti, un aumento dell'1,2 per cento rispetto allo stesso periodo l'anno precedente. Durante questi quattro mesi, il Vietnam è stato il secondo mercato turistico in importanza per la Cambogia, preceduto solo dalla Cina. Alla cerimonia di premiazione della Vietnam Airlines quest'anno, il ministro del Turismo Thong Khon ha invitato la linea aerea ad aumentare il numero e la frequenza dei viaggi verso la Cambogia, in particolare verso Phnom Penh, Siem Reap e le aree costiere. Il ministro ha detto che la Cambogia punta ad attrarre circa un milione di turisti vietnamiti all'anno entro il 2020. (segue) (Fim)