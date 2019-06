Trasporto aereo: Cambogia–Vietnam, previsto volo diretto tra Phnom Penh e Da Nang (3)

- Al momento, circa 900 mila turisti vietnamiti visitano la Cambogia ogni anno. Khon ha notato come il 15 per cento dei turisti dal Vietnam preferiscano il trasporto aereo. Lo scambio commerciale tra i due paesi ha raggiunto 4,6 milioni miliardi di dollari l'anno scorso, un aumento del 23,2 per cento. I due governi hanno promesso di raggiungere i 5 miliardi entro il 2020. Top Sokpheak, portavoce del ministero del Turismo, ha affermato che aumentare il numero dei voli internazionali è una priorità per il governo. (Fim)