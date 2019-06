Balcani: Fmi aprirà nuovo ufficio regionale di rappresentanza a Vienna per paesi regione (2)

- La Serbia e la Bosnia-Erzegovina, che hanno programmi attivi della Fmi, rimarranno con i propri rappresentanti. "Questo nuovo avamposto a Vienna sarà una parte importante delle nostre relazioni in corso con questi quattro paesi, mentre perseguono l'adesione all'Unione europea", ha dichiarato il vice direttore dell’Fmi, Tao Zhang dopo l'incontro con il governatore della Banca nazionale austriaca, Ewald Nowotny, e Harald Waiglein, direttore generale del ministero delle Finanze, a Vienna. "Istituirlo come un ufficio regionale è economicamente vantaggioso e ci aiuta anche a rimanere vicini ai nostri membri nella regione e a guidare i partner di sviluppo", ha aggiunto. L'ufficio dovrebbe essere operativo in autunno ma la data non è stata ancora annunciata. (Was)