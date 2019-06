Nagorno-Karabakh: Armenia-Azerbaigian, ministri Esteri si incontreranno il 20 giugno

- Il prossimo incontro tra i ministri degli Esteri di Armenia e Azerbaigian, Zohrab Mnatsakanyan e Elmar Mammadyarov, si svolgerà a Washington nella giornata del 20 giugno, sotto l’egida dei copresidenti del Gruppo di Minsk dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Lo si apprende grazie ad un comunicato stampa diffuso oggi dal dicastero degli Esteri di Erevan. “Il prossimo colloquio tra i ministri degli Esteri di Armenia e Azerbaigian, dopo quelli che si sono svolti precedentemente a Parigi e a Mosca, è in programma per la giornata del 20 giugno a Washington”, si legge nel comunicato. “L’Azerbaigian ha continuato a violare il cessate il fuoco e a condurre azioni provocatorie negli ultimi giorni, determinando perdite importanti e acuendo ulteriormente le tensioni in prossimità della linea di contatto”, è scritto nel documento, in cui viene anche affermato che le azioni mettono seriamente a rischio il proseguimento delle consultazioni che dovrebbero portare alla risoluzione del conflitto in corso nel Nagorno-Karabakh. (segue) (Res)