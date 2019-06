Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo generalmente poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio addensamenti su Alpi, Prealpi e pianura occidentale, più compatti ovunque dalla sera. Precipitazioni assenti per gran parte della giornata, dalla sera rovesci o brevi temporali sui rilievi Alpini e Prealpini partendo da ovest, con possibili sconfinamenti sull'alta pianura occidentale. Minime in lieve rialzo, massime in netto aumento. In pianura minime comprese tra 13 e 18°C, massime tra 26 e 31°C. (Rem)