Roma: trasportava 5,5 kg marijuana in auto, arrestato corriere droga

- Stava trasportando circa 5,5 Kg di marijuana confezionata in tre involucri, riposti in una busta della spesa trovata nel portabagagli della sua cabrio ma è stato scoperto dai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Parioli. Si tratta di un cittadino nigeriano di 35 anni, senza fissa dimora, con precedenti e senza documenti di riconoscimento, che è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato in una traversa di via Tiburtina, dove il 35enne è stato notato aggirarsi, senza un’apparente meta e in atteggiamento sospetto, a bordo dell’auto. Il suo carico stupefacente è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo, a seguito del quale, nei suoi confronti, è stata disposta la misura cautelare in carcere. Ora si trova a Regina Coeli.(Rer)