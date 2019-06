Piemonte: Coldiretti, presenze in agriturismo cresciute del 3% (2)

- "I circa 300 agriturismi della nostra regione, infatti, stanno andando sempre più verso un’offerta a 360° che i consumatori apprezzano notevolmente perché vogliono vivere delle vere e proprie esperienze durante il loro soggiorno ed entrare in contatto con i produttori, acquistare direttamente i prodotti presso i punti vendita aziendali di Campagna Amica, oltre che degustarli in loco - proseguono Moncalvo e Rivarossa - . Il Piemonte sta diventando sempre più attraente per i turisti tanto che nel 2018 ci sono state oltre 15 milioni di presenze (+1,35%), arrivando a registrare più di 5 milioni e 200 mila arrivi (+1,86) - proseguono Moncalvo e Rivarossa -. Grande interesse è dimostrato anche da parte dei visitatori stranieri, provenienti soprattutto da Germania, BeNeLux e Francia. Gli agriturismi in questo scenario giocano un ruolo fondamentale poiché sono promotori della cultura del territorio e del nostro paesaggio”. (Rpi)