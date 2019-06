Ue: Dombrovskis, pronti a considerare nuovi elementi da Roma

- L'Italia deve fare correzioni sostanziali, ma la Commissione europea è pronta a tenere conto di altri elementi che Roma possa presentare. Lo ha ribadito il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, entrando all'Ecofin di oggi a Lussemburgo. "Per l'Italia è il momento di presentare correzioni sostanziali alla traiettoria dei conti pubblici sia per questo anno che per il prossimo. Anche in linea con il documento dell'Efc (Comitato economico e finanziario). Siamo pronti a prendere in considerazione ulteriori elementi che l'Italia potrebbe portare", ha detto. (Beb)