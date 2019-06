Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi, interviene all'evento "Presidenti & Casari, innovare le Dop: perché e come?", organizzato a Sermide (Mn) da Clal, società che analizza i trend del mercato lattiero caseario. All'incontro parteciperanno Dario Casali (specialista dairy DuPont Danisco), Germano Mucchetti (Università degli Studi di Parma), Antonio Auricchio (presidente di Gennaro Auricchio), Cesare Baldrighi (presidente del Consorzio di Tutela del Grana Padano), Nicola Bertinelli (presidente del Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano). In programma una tavola rotonda, moderata da Germano Mucchetti, a cui parteciperanno Antonio Auricchio, Cesare Baldrighi, Nicola Bertinelli, Valter Giacomelli e Vincenzo Maccari (presidente e Casaro del Caseificio Sociale Gardalatte), Ivo Fedrazzoni e Angelo Venturi (presidente e Casaro della Latteria Agricola Mogliese)Villa Schiavi, strada provinciale Ferrarese 10 Sermide /Mn (ore 9.30)L'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini interviene alla 'plenaria' dell''Officina Dopo di Noi. La disabilità ha un futuro'. Durante l'incontro viene presentato il progetto 'Officina NET - Piattaforma di dialogo e progettazione'.Salone Intesa Sanpaolo, largo B. Belotti, angolo via Clerici (ore 11.00)L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli partecipa alla quarta edizione B.B.M. Brixia Business Match 'Qatar, Usa, India - Internazionalizzazione e opportunità di business per le PMI', organizzato da Apindustria Brescia.Auditorium di Santa Giulia, via Piamarta 4 (ore 16.00)Convegno nazionale e tavola rotonda sul tema "Dalla ricerca Censis sul regionalismo all'autonomia differenziata: cosa cambia per i Comuni? Quale contributo possono dare?”, promosso dal presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. Intervengono il presidente del Censis Giuseppe De Rita, il prof. Enzo Balboni, il vice coordinatore della Conferenza dei Presidente delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Roberto Ciambetti. A seguire gli interventi del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del presidente di Anci Lombardia, Virginio Brivio, del presidente dell'Unione delle Province Lombarde Vittorio Poma e del vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Massimo Garavaglia. Prima dell’inizio dei lavori un incontro con la stampa.Villa Erba, Largo Luchino Visconti, 4 Cernobbio (Co) (punto stampa ore 16.45, inizio lavori 17.30)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana interviene al convegno nazionale organizzato dal Consiglio regionale lombardo sul tema 'Dalla ricerca Censis sul regionalismo all'autonomiadifferenziata: cosa cambia per i Comuni? Quali contributi possono dare?'.Villa Erba, Largo Luchino Visconti, 4 Cernobbio (Co), (ore 18.00)L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli partecipa all'evento Osservatorio 4.Manager 'Misure e incentivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale per le competenze manageriali', organizzato da Federmanager Lombardia.Associazione Industriale Bresciana, via Cefalonia 60 - Brescia (ore 18.00) (segue) (Rem)