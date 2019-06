Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.VARIEManifestazione dei metalmeccanici delle regioni del Nord, indetta da Fim, Fiom e Uilm. In chiusura l’intervento di Marco Bentivogli, segretario generale FIm Cisl.Porta Venezia - Piazza Duomo (ore 9.00)Seminario “Il futuro dei media tramite le reti neurali”, organizzato da UNI ente italiano di normazione e Uninfo.UNI Ente Italiano di Normazione, via Sannio 2 (ore 13.30)Presentazione dell'intergruppo parlamentare sulla transizione energetica. Ne parlano: Paolo Arrigoni, Senatore Lega, Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Gianluca Benamati, Deputato PD, Vicepresidente Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo; Gianfranco Borghini, Vice Presidente Fondazione Ottimisti & Razionali; Luca Carabetta, Deputato M5S, Vicepresidente Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo; Salavatore Margiotta, Senatore PD, Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni; Alessandro Morelli, Deputato Lega, Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera; Giorgio Mulè, Deputato Forza Italia, Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni; Luca Squeri,Deputato Forza Italia, Commissione Attività produttive, Commercio, Turismo; Adolfo Urso, Senatore Fratelli d’Italia, Commissione Affari esteri, emigrazione; Davide Bovio, Responsabile studi e Ricerche, Shell Italia; Roberto Potì, Vice Presidente Confindustria Energia; Claudio Velardi, Presidente Fondazione Ottimisti & RazionaliTriennale di Milano, Viale Emilio Alemagna, 6 (ore 14.30- 17.00)MONZAL’assessore alla Mobilità del Comune di Monza Federico Arena presenta alla stampa il progetto “Emergenza Sordi”, un’app Telegram per la comunicazione ai non udenti. Alla conferenza partecipa Davide Mauri dell’associazione “Emergenza sordi Aps”.Comune, Sala giunta, secondo piano Piazza Trento e Trieste, (ore 12.00) (Rem)