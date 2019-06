Kosovo-Onu: ministro Esteri Pacolli, interrotte comunicazioni con missione Unmik (3)

- La dottrina della "Persona non grata", ha concluso Tanin, non è applicabile per lo staff Unmik. La Russia ha avviato una procedura penale per le percosse subite dal cittadino russo Mikhail Krasnoshchekov, impiegato presso la missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik): lo ha reso noto nei giorni scorsi la garante per i diritti umani in Russia, Tatjana Moskalkova, nel corso di una visita a Belgrado. Secondo il sito di "Radio slobodna Evropa", Moskalkova ha auspicato che anche la Serbia intraprenda misure analoghe. La garante ha poi detto di contare sull'aiuto degli organismi competenti della Serbia per raccogliere le prove. Moskalkova ha avviato una visita di tre giorni in Serbia, nel corso della quale ha incontrato fra gli altri il garante serbo per i cittadini, Zoran Pasalic, e il vicepresidente del parlamento serbo Djordje Milicevic. Krasnoshchekov è stato arrestato il 28 maggio dalla polizia kosovara insieme a 19 agenti di polizia (11 serbi, 4 albanesi e 4 bosniaci) accusati di partecipazione in attività criminali, associazione a delinquere, abuso d'ufficio, traffico illegale di merci e concessione di tangenti. Krasnoshchenkov, arrestato assieme anche ad un collega dell'Unmik, è stato successivamente rilasciato e trasferito a Belgrado per sottoporsi a cure a seguito del ferimento al momento dell'arresto. (segue) (Kop)