Kosovo-Onu: ministro Esteri Pacolli, interrotte comunicazioni con missione Unmik (5)

- Citaku ha infine menzionato l'operazione condotta il 28 maggio dalle unità speciali della polizia kosovara nel nord del Kosovo a maggioranza serba, che ha portato a numerosi arresti nell'ambito di un'inchiesta per corruzione. In quell'operazione sono stati arrestati e successivamente rilasciati due impiegati Unmik fra cui il cittadino russo Mikhail Krasnoshchenkov. Citaku ha motivato l'arresto di Krasnoshchenkov dichiarando che questo ha utilizzato una vettura Unmik per fermare l'operazione in corso e ha poi rifiutato di cooperare con la polizia. (segue) (Kop)