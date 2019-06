Kosovo-Onu: ministro Esteri Pacolli, interrotte comunicazioni con missione Unmik (6)

- Belgrado e Pristina, secondo Guterres, devono abbattere al più presto le barriere che ostacolano il proseguimento del dialogo. La Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite approvata nel 1999 prevede che il Consiglio di sicurezza si riunisca 4 volte l'anno per discutere una relazione regolare sulla situazione in Kosovo e sul lavoro della missione. Tale prassi è stata interrotta nell'agosto del 2018, quando la presidenza di turno del Regno Unito ha deciso di non mettere in agenda la seduta sul Kosovo. La seduta successiva è stata fissata dalla Cina nel novembre del 2018, mentre l'ultima seduta si è tenuta tre mesi dopo, il 7 febbraio. D'ora in avanti, su richiesta di Stati Uniti e Regno Unito, il Consiglio di sicurezza si riunirà ogni 6 mesi per discutere la relazione del segretario generale. (Kop)