Kosovo: ex presidente Usa Clinton, "i cittadini hanno vinto questa pace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche le nazioni più piccole possono vincere se sono dalla parte della giustizia: lo ha detto l'ex presidente Usa Bill Clinton, parlando oggi davanti alla sede del governo kosovaro in piazza Skenderbeg a Pristina, dove si trova in visita per il 20mo anniversario dell'ingresso delle truppe Nato in Kosovo al termine del conflitto della fine degli anni Novanta. Clinton ha avuto incontro con il presidente kosovaro Hashim Thaci, con il premier Ramush Hardinaj e con l'ex presidente Atifete Jahjaga. Anche il generale Usa Wesley Clark e l'ex segretario di Stato Usa Madeleine Albright sono oggi in Kosovo per il 20mo anniversario dell'ingresso delle truppe Nato. Parlando alla gente in piazza, il presidente Thaci ha ringraziato Clinton per l'aiuto offerto nel 1999: "Quello che ha fatto la Nato è stato un passo grande e straordinario, un passo decisivo per salvare l'intera nazione in modo che il male venisse sconfitto, per creare un futuro per noi e le future generazioni". (segue) (Kop)