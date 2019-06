I fatti del giorno - Balcani (3)

- Balcani: Moavero, Italia monitora situazione in Albania e Kosovo - L'Italia monitora la situazione in Albania e Kosovo. È quanto ha assicurato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione ministeriale dell'Iniziativa centro europea (Ince) oggi a Trieste. I due temi sono stati oggetto degli incontri bilaterali durante le attività della riunione tra il ministro degli Esteri italiano con gli omologhi di Albania e Serbia, Gent Cakaj e Ivica Dacic. Con il ministro degli Esteri albanese, Moavero ha discusso della attuale situazione in Albania: "Il ministro mi ha dato il suo punto di vista circa quanto accade in Albania, che seguiamo con la dovuta attenzione attribuendo la massima priorità al rispetto dei principi di democrazia, libertà personali e diritti umani", ha spiegato Moavero. Altro tema affrontato nei colloqui bilaterali è stato quello del Kosovo: "Il ministro serbo ha confermata la volontà di proseguire il dialogo con Pristina – ha affermato Milanesi – e da parte del ministro albanese è stata sottolineato l'importanza delle buone relazione tra Belgrado e Pristina, che sono fondamentali nel processo per l'integrazione europea della Serbia". (segue) (Res)