Difesa: Ungheria vuole aumentare il suo ruolo militare all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria intende migliorare il suo profilo internazionale aumentando la sua partecipazione a missioni militari. Lo si legge in una risoluzione del governo di Budapest pubblicata nell'ultimo numero della gazzetta ufficiale "Magyar Kozlony", ripresa dall'agenzia di stampa "Mti". Per la precisione l'Ungheria vuole accrescere la sua partecipazione alle missioni in Kosovo e in Afghanistan, ma anche alla missione di peacekeeping Nato in Libano. Il ministero della Difesa intende stanziare a tale scopo 1,5 miliardi di fiorini nel bilancio del 2020, 2,9 miliardi in quello del 2021 e altri 2 miliardi in quello del 2022. Già lo scorso febbraio il ministro della Difesa, Tibor Benko, aveva annunciato in un meeting con i suoi colleghi Nato che Budapest avrebbe aumentato le truppe impiegate in missioni dell'Alleanza da mille a 1.200 unità. (Vap)