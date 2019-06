Cina: Amministrazione aviazione civile, 787 Max a terra fino garanzia sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un totale di 10.320 voli sono stati ritardati e più di tremila cancellati in città tra cui Pechino, Tsingtao, Shanghai e Nanjing a maggio", ha dichiarato Sun Shaohua, vicedirettore del centro di monitoraggio operativo dell'amministrazione, riferendo gli effetti della messa a terra del velivolo. "Con la stagione turistica estiva di punta dietro l'angolo e l'aumento delle precipitazioni e delle condizioni meteorologiche estreme, nei prossimi mesi ci sarà maggiore pressione per garantire il normale funzionamento del volo", ha affermato. "Aeroporti, aerei di linea e autorità per il controllo del traffico aereo rafforzeranno la cooperazione per assicurare il normale funzionamento dei voli durante la stagione delle tempeste, compresa una migliore condivisione di informazioni e dati e una maggiore accuratezza nella segnalazione meteorologica", ha aggiunto Sun. (Cip)