Imprese: Kia Motors chiuderà stabilimento in Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di automobili in Cina saranno circa 28,1 milioni di unità quest'anno, secondo un nuovo rapporto rilasciato congiuntamente dall'Associazione cinese dei costruttori di automobili e da altri operatori del settore. Le vendite di veicoli passeggeri saranno circa 23,7 milioni di unità, un importo simile rispetto allo scorso anno. Il dato include le vendite di veicoli a energia rinnovabile (Nev), che quest'anno potrebbero salire a 1,6 milioni di unità, da 1,26 milioni di unità nel 2018, con un incremento di circa il 27 per cento, afferma il rapporto. Anche se le vendite di automobili in Cina sono diminuite del 2,8 per cento a 28,08 milioni di unità l'anno scorso, il paese rappresenta ancora il 30,6 per cento del mercato globale, secondo il rapporto. Alla fine dello scorso anno, la Cina si è confermata il più grande mercato automobilistico del mondo per 10 anni consecutivi. Le vendite Nev sono aumentate del 61,7 per cento lo scorso anno a 1,26 milioni di unità, grazie a politiche governative favorevoli, che rappresentano il 60 per cento delle vendite globali Nev. (segue) (Git)