Imprese: Kia Motors chiuderà stabilimento in Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato dell’auto cinese ha esibito nel mese di aprile la decima contrazione consecutiva delle immatricolazioni di auto nuove a dispetto dei tagli dei prezzi operati dai produttori, un segnale dell’incertezza che grava sulla seconda economia globale nel contesto delle ostilità commerciali con gli Stati Uniti. Le vendite di nuovi autoveicoli hanno segnato un calo del 14,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2018, a poco più di 1,98 milioni di unità, secondo i dati pubblicati ieri dall’Associazione cinese dei costruttori di automobili. A marzo la contrazione annua era stata del 5 per cento. La contrazione delle vendite a due cifre rappresenta una forte delusione per operatori di settore, regolatori e analisti, che contavano sugli effetti della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto per i costruttori – dal 16 al 13 per cento – cui questi ultimi avevano risposto riducendo i prezzi di percentuali comprese tra il 2 e il 3 per cento. (segue) (Git)