Imprese: Kia Motors chiuderà stabilimento in Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di automobili, che costituiscono circa l’80 per cento del mercato complessivo, si sono contratte del 17,7 per cento. La contrazione delle vendite registrata nel mese di aprile ha colpito con particolare durezza i costruttori europei e statunitensi, mentre quelli giapponesi hanno conseguito risultati contrastanti: Toyota Motor ha aumentato le vendite del 19,9 per cento, e Honda Motor addirittura del 24,1 per cento; Nissan, invece, ha scontato un calo delle vendite del 2,9 per cento. I costruttori giapponesi si aspettano una ripresa del mercato dell’auto cinese nel secondo semestre 2019, per effetto dei tagli alla pressione fiscale e di altre misure di stimolo economico adottate da Pechino. (Git)