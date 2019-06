Cina: Pechino aumenta dazi anti-dumping su acciaio Usa e Ue (2)

- Il calo delle importazioni cinesi di merci dagli Stati Uniti negli ultimi cinque mesi dimostra che non c'è un vincitore in una guerra commerciale e che le tensioni potrebbero portare a un calo nell'economia statunitense e in quella globale. Lo ha dichiarato ieri il ministero del Commercio cinese. "Influenzati dall'escalation unilaterale degli attriti commerciali degli Stati Uniti, i prodotti statunitensi stanno diventando meno competitivi, le aspettative aziendali sono destabilizzate e le normali operazioni commerciali vengono interrotte", ha detto il portavoce del ministero, Gao Feng. Secondo i dati dell'Amministrazione generale delle dogane cinesi, le importazioni cinesi dagli Stati Uniti sono diminuite del 29,6 per cento su base annua a 49,57 miliardi di dollari nel periodo gennaio-maggio 2019, mentre le esportazioni cinesi di terre rare sono diminuite del 16 per cento su base mensile lo scorso maggio. (segue) (Cip)