Cina: Pechino aumenta dazi anti-dumping su acciaio Usa e Ue (3)

- "Le fluttuazioni delle esportazioni di terre rare sono il risultato di cambiamenti del mercato", ha detto Gao, aggiungendo che la Cina non ha ancora adottato nuove misure di controllo per il commercio di terre rare. Nel frattempo, oltre 600 aziende statunitensi, inclusi i colossi della grande distribuzione Walmart e Target, hanno firmato una lettera che sollecita la Casa Bianca a risolvere il conflitto commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina, avvertendo che i dazi a carico delle merci dei due paesi danneggiano le aziende e i consumatori statunitensi. La missiva è solo l'ultima inviata all'amministrazione del presidente Donald Trump dalla campagna "Tariffs Hurt the Hearthland", una campagna nazionale contro i dazi sostenuta da oltre 150 gruppi commerciali di settori quali agricoltura, manifattura, vendita al dettaglio e industria tecnologica. La lettera è significativa per il numero delle aziende firmatarie, ed anche per la sua prossimità al summit del G-20 di Osaka in programma alla fine di questo mese, che dovrebbe coincidere con un incontro tra Trump e il presidente cinese, Xi Jinping. (segue) (Cip)