Cina: Pechino aumenta dazi anti-dumping su acciaio Usa e Ue (4)

- Il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, ha discusso le ostilità commerciali tra il suo paese e la Cina con il governatore della banca centrale di quel paese, Yi Gang, a margine della ministeriale del G20 in corso a Fukuoka, in Giappone, lo scorso fine settimana. Mnuchin ha aggiunto che eventuali progressi nella disputa tra le due maggiori potenze globali giungeranno solo dopo l'incontro tra i presidenti dei due paesi, Donald Trump e Xi Jinping, in occasione del summit del G20 che si terrà a fine mese a Osaka. Mnuchin ha affermato di non avere alcun obiettivo specifico per l'incontro con Yi. I due funzionari hanno discusso di questioni economiche e finanziarie come parte delle ordinarie interazioni nell'ambito del G20, oltre ad affrontare il tema del commercio. "Non si tratta di un incontro negoziale", ha puntualizzato Mnuchin. (segue) (Cip)