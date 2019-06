Donbass: viceministro russo Karasin, possibile riunione Formato Normandia in Slovacchia a luglio

- Non si può escludere un incontro tra ministri degli Esteri del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina) a margine della riunione dell'Osce in Slovacchia prevista all'inizio di luglio. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo Grigory Karasin all’agenzia di stampa “Sputnik” a Praga dove ha partecipato al round negoziale di colloqui con la Georgia su Abkhazia e Ossezia del Sud. "Nessuno esclude la possibilità di un simile incontro, tuttavia non c’è ancora alcuun accordo preliminare", ha affermato Karasin. La riunione dei ministri degli esteri dell'Osce è prevista per il 9 luglio sui monti Tatra. Il Formato Normandia è un foro negoziale che mira a risolvere il conflitto nel Donbass, l’area orientale dell’Ucraina. (segue) (Rum)