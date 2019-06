Donbass: Bolton, elezione Zelensky apre opportunità per risolvere conflitto

- John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha dichiarato che l'elezione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky apre una nuova opportunità per raggiungere la pace nel Donbass. “Io e l'ambasciatore Kurt Volker ci siamo incontrati per discutere i negoziati in Ucraina e abbiamo concordato che l'elezione del presidente Zelensky crei una nuova opportunità per promuovere la pace nel Donbass – un passo fondamentale per migliorare le relazioni Usa-Russia – ma è fondamentale che la Russia faccia la sua parte e si impegni seriamente", ha detto Bolton sul suo profilo Twitter. (Was)