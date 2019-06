Russia: Putin inizia oggi visita di due giorni a Dushanbe per riunione Cica

- Il presidente russo Vladimir Putin inizierà la sua visita di due giorni nella capitale tagika Dushanbe per partecipare al vertice della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). I partecipanti alla sessione plenaria si concentreranno sulla sicurezza regionale, sulla lotta alle nuove sfide e minacce nonché sulla cooperazione economica e umanitaria. Inoltre, è previsto uno scambio di opinioni sull'attuale situazione in Afghanistan, Iran, Siria e nella Penisola coreana, secondo il Cremlino. Putin terrà anche un incontro bilaterale con l’omologo tagiko, Emomali Rahmon, mentre a margine dei lavori dovrebbe svolgersi un colloquio con l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. (Rum)