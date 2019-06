Marocco: Brasile sostiene sforzi per soluzione realistica a questione Sahara

- Il Brasile sostiene gli sforzi del Marocco per raggiungere una "soluzione realistica" alla questione del Sahara, che è durata troppo a lungo. Lo ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri brasiliano Ernesto Araujo a Brasilia dove ha espresso la volontà del suo paese di contribuire ai vari sforzi per raggiungere soluzioni che vanno "oltre la retorica". "Per quanto riguarda la questione del Sahara, una questione vitale per il Marocco, il Brasile sostiene gli sforzi del Marocco per raggiungere una soluzione realistica al problema del Sahara, che dura da decenni", ha detto il capo della diplomazia brasiliana in una conferenza stampa congiunta con Nasser Bourita, ministro degli affari Esteri e della cooperazione internazionale, in visita in Brasile. (Res)