Marocco: regione di Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida verso la presidenza

- Come atteso da giorni Abderrahim Ben Bouaida si è dimesso dalla presidenza del consiglio della regione Guelmim-Oued Noun dopo che il suo ruolo era stato congelato dal ministero degli Interni per oltre un anno. Ci si aspetta che sua cugina, Mbarka Bouaida, assuma l’incarico. Dopo diverse settimane di trattative Abderrahim Ben Bouaida del partito Rni ha presentato le sue dimissioni dalla presidenza del consiglio regionale di Guelmim-Oued Noun anche se, pochi giorni fa, ha giurato che non avrebbe fatto nulla al riguardo. Queste dimissioni segnano la strada per il segretario di Stato Mbarka Bouaida, che è al centro dei recenti negoziati con tutti i partner politici (Rni, Usfp, Pam e Pjd) e che è cugina del presidente uscente. (Res)