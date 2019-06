Marocco: Unione socialista rilancia coalizione con Istiqlal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coalizione politica è attualmente in lavorazione, in totale segretezza, tra i partiti di Istiqlal e della Unione socialista delle forze progressiste del Marocco (Usfp). I due partiti vorrebbero per far rivivere la "Koutla Democratica" in previsione delle future elezioni. Il movimento politico era stato originariamente creato nel 1970 con due partiti (Unfp e Istiqlal) prima di espandersi nel 1992 a cinque partiti (Istiqlal, Pps, Unfp, Oadp e Usfp). Tre parti di questo blocco (Usfp, Pi e Pps) avevano poi formato il nucleo del primo governo di alternanza guidato da Abderrahmane Youssoufi nel 1997. Ma dalla fine di questo esperimento, ogni partito aveva infine scelto il proprio percorso e i suoi nuovi alleati. (Res)