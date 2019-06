Terremoto: in arrivo 11,5 milioni per Centro Italia. Salvini, non dimentichiamo

Roma, 14 giu 08:52 - (Agenzia Nova) - Risorse per 11,5 milioni di euro per i comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. E' lo stanziamento previsto con decreto del ministro dell'Interno e del ministro dell'Economia e delle Finanze, che prevede un'anticipazione del rimborso del minor gettito dell'Imu e della Tasi per gli immobili inagibili. A tal proposito il ministro dell’Interno Matteo Salvini sottolinea: "Non dimentichiamo quanto successo e non sottovalutiamo le richieste di aiuto. A cittadini e amministratori locali dico: non vi lasciamo soli. E' nostro dovere intervenire e tenere alta l’attenzione". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Risorse per 11,5 milioni di euro per i comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. E' lo stanziamento previsto con decreto del ministro dell'Interno e del ministro dell'Economia e delle Finanze, che prevede un'anticipazione del rimborso del minor gettito dell'Imu e della Tasi per gli immobili inagibili. A tal proposito il ministro dell’Interno Matteo Salvini sottolinea: "Non dimentichiamo quanto successo e non sottovalutiamo le richieste di aiuto. A cittadini e amministratori locali dico: non vi lasciamo soli. E' nostro dovere intervenire e tenere alta l’attenzione". (Rin)