Georgia: inviato governativo, Russia non dovrebbe avere questo atteggiamento verso vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa non dovrebbe assumere atteggiamenti simili nei confronti di un paese vicino. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale del primo ministro georgiano per i rapporti con Mosca, Zurab Abashidze, commentando alcune recenti affermazioni del viceministro degli Esteri russo Grigorj Karasin sull’adesione della Georgia alla Nato. “Ascoltare dichiarazioni simili da parte di un funzionario della Federazione Russa mi mette a disagio: un paese membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il più grande tra quelli in possesso di armamenti nucleari, non dovrebbe assumere atteggiamenti simili nei confronti dei suoi vicini”, ha detto Abashidze, ribadendo che la cooperazione tra la Georgia e la Nato “non vuole mettere a rischio nessuno”.(Res)